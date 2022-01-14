Школа в Ярославле получила статус федеральной инновационной площадки
Ярославль, 14 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Ярославле школа №43 им. А.С. Пушкина получила статус федеральной инновационной площадки. Об этом сообщает департамент образования Ярославской области
Конкурс проводило Министерство просвещения Российской Федерации. Всего участвовало 160 организаций из которых победителями признали 18 школ, в том числе и ярославскую.
Школа №43 на конкурсе презентовала концепцию «Шаги роста» которая заключается в том, чтобы сохранять накопленный опыт предыдущих поколений педагогов и добавлять в него новые практики, обеспечивая таким образом непрерывность педагогического образования для своих учеников.
Внедрить и использовать предложенные методики предполагается в ближайшие два-три года. В дальнейшем они будут распространяться на всю страну.