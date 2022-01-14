Белгород, , 15:31 — REGNUM Новый рекорд в свой вековой день рождения установила 14 января в Белгороде ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мария Колтакова Пресс-служба администрации Белгорода

Чествование юбиляра прошло в кинотеатре «Радуга». Сначала перед участницей Курской битвы прошли парадным строем военные, а со сцены её поздравили мэр города Антон Иванов и губернатор Вячеслав Гладков. «Железной бабушкt» вручили медаль «За заслуги перед городом Белгородом» I степени.

Гвардии старшина медицинской службы в день своего столетия установила новый рекорд — она 100 секунд простояла без поддержки на гвоздях среди женщин подобного возраста. Ветеран сделала это впервые в жизни. Достижение зафиксировал главный редактор и основатель Книги рекордов РФ Станислав Коненко.

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