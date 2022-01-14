Париж, , 15:10 — REGNUM Несколько стран объявили о вакцинации жителей четвертой по счету инъекцией вакцины против коронавируса, передает BFM TV.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

После введения двух доз вакцины против коронавируса, а затем бустерной дозы, все больше стран рассматривают вопрос о введении четвертой дозы вакцины от коронавируса, в частности, для защиты наиболее уязвимых групп населения.

Испания намерена прививать граждан четвертой дозой вакцины, и Франция вскоре может последовать этому примеру.

«Вопрос находится на рассмотрении», — заявляют иммунологи во Франции, уточняя, что «абсолютным приоритетом» на данном этапе является программа ревакцинации.

Дания также объявила о вакцинации населения четвертой дозы вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, службы экстренной помощи спасли около тридцати мигрантов, пытавшихся добраться до Великобритании.

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