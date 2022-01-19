Туймазинский район, Башкирия, 19 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Семьи с детьми-инвалидами годами не могут получить положенное им по закону пригодное для проживания жилье в башкирском городе Туймазы. Об этом 19 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM мать ребенка-инвалида.

Onf.ru Ликвидация ветхого жилья

Женщина сообщила, что ранее по решению суда в октябре 2020 года ребенку-инвалиду уже было предоставлено жилое помещение в г. Туймазы. При этом здание, в котором была предоставлена квартира, построено еще в далеком 1972 году. Помещение было создано в результате перепланировки и переоборудования рабочего общежития, которое в настоящий момент не соответствует санитарно-техническим и гигиеническим требованиям к жилым помещениям, предусмотренным для постоянного проживания.

При этом чиновники городской администрации ответили отказом на претензии матери относительно качества предоставленной квартиры поскольку межведомственная комиссия своим заключением признала жилое помещение пригодным для проживания.

Тогда женщина была вынуждена обратиться в суд. В рамках судебного разбирательства была проведена экспертиза вышеуказанного жилого помещения. Эксперты пришли к выводу, что квартира не соответствует требованиям ГОСТ, санитарным нормам, противопожарным, строительно-техническим, санитарно-эпидемиологическим и другим нормам. Жилой дом, придомовая территория не соответствуют параметрам доступности для ребенка-инвалида, в связи с этим жилое помещение не пригодно для его проживания. При этом препятствия для проживания в квартире устранить не удастся, поскольку причиной непригодности является высокий физический и моральный износ здания.

В результате суд решил признать решение межведомственной комиссии незаконным, а решение городской администрации о выделении данного помещения — недействительным.

Кроме этого, суд обязал администрацию Туймазинского района предоставить инвалиду с детства вне очереди благоустроенное жилое помещение в Туймазах.

10 января 2022 года в Туймазинский межрайонный суд Башкирии поступила апелляционная жалоба администрации Туймазинского района. Таким образом, чиновники обжалуют вышеуказанное решение суда.

В подобной ситуации оказалась еще одна семья, в которой воспитывается инвалид детства, страдающий атипичным аутизмом и частыми приступами эпилепсии.

Доведенные до отчаяния таким отношением чиновников, родители были вынуждены записать видеообращение Президенту России Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, жители республики Башкирия, г. Туймазы, обращаемся к вам от имени всех родителей детей-инвалидов и сирот. На протяжении многих лет люди не могут получить положенное по закону жилье. Даже имея на руках решения суда, люди вынуждены ходить по инстанциям… Дела волокитят… Такая ситуация происходит годами, квартиры не предоставляются. А если даже и выдают, то «сараи», непригодные для проживания по завышенной цене», — говорится в видеообращении к главе государства.

Родители отмечают, что они не раз писали в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, их обращения находятся на контроле. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

5 января 2020 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкирии Денису Чернятьеву повторно доложить о ходе расследования уголовного дела о принятых мерах для восстановления нарушенных прав семей с детьми-инвалидами, которые ранее сообщали о предоставлении им непригодного для проживания жилья.

«Три семьи неоднократно принимались руководством территориального подразделения СК России — граждане недовольны качеством и расположением предложенного им жилья. По уголовному делу назначены и проводятся строительно-технические экспертизы. Ход расследования уголовного дела Председателем Следственного комитета поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба.

По словам родителей, 26 января 2022 года прокурор Башкирии Игорь Пантюшин совместно с руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии Денисом Чернятьевым проведут прием граждан в городе Октябрьский. На встречу с руководителями правоохранительных ведомств были приглашены и родители детей-инвалидов.

«Будем поднимать вопрос по расследования уголовного дела», — сообщил отец ребенка-инвалида.