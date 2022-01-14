Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Концертный зал «Aurora Concert Hall» призвали к ответу за несогласованное с комитетом по культуре Санкт-Петербурга выступление исполнителя Васи Обломова. Оно состоялось вечером 16 октября 2021 года и собрало 162 зрителя.

Вася Обломов Скриншот с YouTube

Как сообщили 14 января в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Выборгский районный суд Северной столицы привлек к административной ответственности ООО «Концертный зал Аврора» за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Петербурге оштрафуют организаторов концерта группы «25/17», которая выступила перед многотысячной публикой на концертной площадке «Гигант-холл» 10 декабря, хотя разрешения на мероприятие у организаторов не было.

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