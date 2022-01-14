Альметьевск, Татарстан, 14 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Татарии на время проведения аварийных работ без теплоснабжения остались 36 многоквартирных жилых домов с населением 2543 человека, из них 847 детей. Порыв трубопровода произошел в городе Альметьевске, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

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Об аварийном отключении теплоснабжения стало известно около полудня 14 января. Кроме многоквартирных жилых домов теплоснабжение нарушено в детском саду, гостинице и врачебно-трудовой экспертной комиссии.

На месте происшествия, по улице Ленина, ведутся аварийно-восстановительные работы, завершить которые планируют в 18:00 14 января.

В Альметьевское температура воздуха днем 14 января составляла 7 градусов мороза, к ночи похолодает до —13, пройдет небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2021 года в Казани скачок напряжения привел к отключению насосов котельной «Савиново». При включении произошел гидроудар в сетях, повредивший трубопровод.

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