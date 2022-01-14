Москва, 14 января, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 14 января провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, во время которой одобрил проведение в Перми международного форума «Россия — спортивная держава». Об этом сообщает kremlin.ru.

Kremlin.ru Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Прикамья Дмитрием Махониным

Глава Прикамья, докладывая президенту о социально-экономическом положении региона и подготовке к 300-летию краевой столицы, отметил, что Пермский край подал заявку и претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу. Махонин подчеркнул, что у региона много амбиций и проектов развития спорта.

«В целом, конечно, я бы хотел тоже заручиться поддержкой, потому что скоро 2023 год, и нам, конечно, нужны крупные мероприятия, которые бы привлекали внимание. Наш добрый сосед и где-то конкурент — Екатеринбург — Универсиада. А нам бы хотелось получить право проведения международного форума «Россия — спортивная держава». Это было бы уместно, наверное. Хочу попросить Вашей поддержки», — сказал губернатор. Владимир Путин выразил свое согласие.