Москва, , 15:03 — REGNUM Сегодня, 14 января, главная криптовалюта на утренних торгах продемонстрировала отрицательную динамику, потеряв 1,5% и расширив снижение, которое началось 13 января, до 6,0%, что вплотную приблизило курс биткоина к пробою отметки в $42,0 тыс. за монету, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Биткоины Дмитрий Шустов

«Стоит отметить, что курс главной криптовалюты, в течении этой недели, достаточно сильно лихорадило. 10 января из-за остаточного влияния протестов в Казахстане, одного из лидеров майнинга криптовалют, а также вспыхнувших страхов быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США, биткоин упал на 6% к $39,6 тыс. за монету.

В какой-то момент даже казалось, что путь к ближайшему уровню поддержки в $36,0 тыс., основной цели снижения, главная криптовалюта преодолеет всего за несколько дней.

Но, уже 11 января ситуация в Казахстане практически полностью стабилизировалась, глава ФРС Джером Пауэлл выступая в Сенате США несколько смягчил риторику, тем самым снизив обеспокоенность из-за излишней монетарной жесткости финансового регулятора.

А 12 января в США вышли данные по инфляции за декабрь 2021 года, которые указали на ускорение темпов роста цен с 6,8% г/г до 7,0% г/г, что для биткоина, который воспринимается как «цифровое золото», а значит и как главный защитный инструмент от инфляции, оказалось достаточно позитивным моментом, который привел биткоин к максимальному с 5 января 2022 года ценовому уровню в $44,4 тыс.

К сожалению, на этом успехи главной криптовалюты закончились. В новых выступлениях представителей ФРС, состоявшихся 13 января, особенно в выступлении вице-председателя американского ЦБ Лаэль Брейнард, участники торгов вновь услышали пугающий бой «барабанов» очень скорого повышения учетной ставки в США.

Так что после некоторой передышки в первой половине этой недели, курс биткоина вновь продолжил свой путь вниз.

Локальной целью этой нисходящей динамики выступает круглая отметка в $40,0 тыс. за монету, а более глобальной целью, где могут появиться шансы на разворот, по-прежнему выступает значение в $36,0 тыс.», — считает эксперт.

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