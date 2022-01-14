Загреб, , 15:03 — REGNUM Численность населения Хорватии с 2011 по 2021 год уменьшилась на 390 000 человек, сообщило 14 января статистическое управление страны.

Хорватия

Эти данные были обнародованы во время презентации первых итогов прошлогодней переписи населения. Согласно отчету переписи 2011 года, проживало 4 284 889 жителей. Сейчас его население составляет 3 888 529 человек.

Директор Бюро статистики Лидия Бркович указала, что перепись не касается эмигрантов и отражает демографические обстоятельства до 31 августа 2021 года.

«Согласно первым результатам, общее количество жителей составляет 3 888 529 человек. Есть 1 480 423 домохозяйства, 2 350 444 единицы жилья. Если сравнить это с 2011 годом, количество жителей уменьшилось на 9,5 процента или более чем на 390 000 человек», — подчеркнула Бркович.

По ее словам, наименьшая убыль населения наблюдается в Загребской области, а самая большая — в Вуковарско-Сриемском области, сообщает Index.hr.