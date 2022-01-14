Москва, 14 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел загон с козами, организованный среди выставочных стендов в «Экспоцентре» на форуме семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия». Об этом 14 января сообщает пресс-служба правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр остановился возле загона и поинтересовался, как зовут животных.

«Они у нас безымянные, так как их много», — ответила главе правительства предпринимательница из Белгородской области. Она рассказала Мишустину о своём бизнесе, автоматизировать который помогает сын-шестиклассник.

После её рассказа глава правительства угостил одну из коз морковкой.