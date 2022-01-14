Пекин, , 14:59 — REGNUM Китай высвободит часть нефти из своих стратегических резервов во время празднования китайского Нового года, который придётся в этом году на 1 февраля. Как сообщает 14 января агентство Reuters со ссылкой на источники, такая договорённость была достигнута с Соединёнными Штатами с другими крупными потребителями в конце 2021 года для снижения мировых цен.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай согласился высвободить относительно больший объём, если нефть будет выше 85 долларов за баррель, и меньший объём, если нефть останется на уровне 75 долларов», — добавил собеседник издания.

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Более точной информации по объёмам он не предоставил

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года Вашингтон обратился к Пекину с предложением использовать часть нефти из стратегических резервов страны для стабилизации быстро растущих нефтяных цен. Эта тема обсуждалась в ходе встречи в режиме онлайн между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Несколкьими днями ранее этот вопрос поднимался в ходе разговора по телефону госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Китая Ван И.