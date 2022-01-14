Грозный, 14 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Актер, участник команды КВН «Утомленные солнцем» Михаил Галустян побывал в Чечне. Он и продюсер Вячеслав Тимербулатов прошли подготовку в Российском университете спецназа, сообщили 14 января на официальной странице учебного центра в соцсети Instagram.

Скриншот с видео Кадыров и Галустян сняли шуточный видеоответ НАТО Кадыров и Галустян сняли шуточный видеотовет НАТО

Помощник главы Чечни по силовому блоку, первый заместитель начальника управления Росгвардии по ЧР Даниил Мартынов провел для гостей экскурсию по территории университета. После этого Галустян и его спутник прошли базовый курс обучения по оказанию доврачебной помощи, курс стрелковой подготовки. Для гостей были организованы стрельба по мишеням во время езды на багги «Чаборз».

"Благодаря нашим уникальным тренажёрам гости смогли отработать алгоритмы действий и приемы оказания первой помощи в специально смоделированых чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть как в быту, так и в зонах повышенной опасности»,— говорится в сообщении центра подготовки спецназа. Как отмечается, Михаил Галустян и Вячеслав Тимербулатов смогли от души повеселиться и получить массу положительных эмоций и пообещали приехать в центр подготовки ещё.