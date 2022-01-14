Москва, 14 января 2022, 14:56 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможности приглашения Казахстана в Союзное государство, заявил, что у Москвы нет привычки кого-то зазывать.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что привычка зазывать к себе есть у западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что некоторые страны проявляют по меньшей мере интерес к налаживанию контактов с организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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