Москва, 14 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможности приглашения Казахстана в Союзное государство, заявил, что у Москвы нет привычки кого-то зазывать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«У нас нет такой привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем и рассматриваем конструктивно», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что привычка зазывать к себе есть у западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО».

«Это не наш метод, мы вежливые люди», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что некоторые страны проявляют по меньшей мере интерес к налаживанию контактов с организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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