Ульяновск, 14 января 2022, 14:56 — REGNUM В Ульяновской области пост руководителя администрации губернатора занял уроженец Московской области Вячеслав Барынин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
Распоряжение о кадровом назначении подписал губернатор Алексей Русских. Руководитель администрацией главы региона будет 32-летний Вячеслав Барынин, который ранее работал ассистентом губернатора, а последние четыре месяца был заместитель руководителя администрации.
Справка ИА REGNUM. Вячеслав Юрьевич Барынин родился 5 января 1990 года в городе Долгопрудный Московской области. Является выпускником Российского государственного торгово-экономического университета. Карьеру начал в банковской сфере, где работал в 2017 — 2018 года, затем год трудился в строительной компании, в 2018 — 2021 годы был помощником сенатора. С апреля по сентябрь 2021 года работал ассистентом губернатора Ульяновской области, затем назначен заместителем руководителя губернаторской администрации — руководителем секретариата. 13 января 2022 года возглавил администрацию губернатора Ульяновской области.
Напомним, Алексей Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области указом президента 8 апреля 2021 года, 19 сентября по итогам голосования стал главой региона. До этого он работал сенатором, представляя в верхней палате парламента Московскую область.
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