Ульяновск, 14 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области пост руководителя администрации губернатора занял уроженец Московской области Вячеслав Барынин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Вячеслав Барынин

Распоряжение о кадровом назначении подписал губернатор Алексей Русских. Руководитель администрацией главы региона будет 32-летний Вячеслав Барынин, который ранее работал ассистентом губернатора, а последние четыре месяца был заместитель руководителя администрации.

Напомним, Алексей Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области указом президента 8 апреля 2021 года, 19 сентября по итогам голосования стал главой региона. До этого он работал сенатором, представляя в верхней палате парламента Московскую область.