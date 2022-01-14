Москва, , 14:56 — REGNUM Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит — 18 984 рублей, сейчас она проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512, для сравнения в 2021 году было — 17 481», — сказал Жуков.

Дополнительные расходы на увеличение индексации страховой пенсии с 1 января 2022 г. составят в 2022 г. 172,7 млрд, рублей, в 2023 г. — 178,3 млрд, рублей, в 2024 г. 188,9 млрд. рублей.

Их финансирование будет осуществлено за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Решение об индексации пенсий на уровень выше инфляции принял президент РФ Владимир Путин.

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