Алма-Ата, Казахстан, , 14:55 — REGNUM Дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка после возобновления авиационных рейсов, которые ранее были прерваны из-за массовых беспорядков в Казахстане, приняла транспортная полиция в аэропорту города Алма-Аты. Об этом 14 января сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

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«В связи с возобновлением авиаперелетов в аэропорту Алма-Аты увеличился пассажиропоток. Сотрудниками транспортной полиции приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Особое внимание обращено на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности граждан», — приводит слова начальника отдела полиции в аэропорту Алма-Аты Талгата Талипова пресс-служба.

Также он отметил, что сотрудники транспортной полиции осуществляют несение службы в усиленном режиме и ведут работу по выявлению находящихся в розыске лиц.

При этом указывается, что на линии досмотра первым делом ведут выявление запрещенных предметов и уточняется, что с личным составом проводятся соответствующие инструктажи, которые ориентируют сотрудников на максимальное оказание помощи пассажирам.

Кроме этого, отмечается, что на данный момент вход в терминал разрешен только для вылетающих из воздушной гавани пассажиров. Также ведется усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства республики гражданами других стран и лицами, не имеющими гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия ОБСЕ в ситуации с нападениями на журналистов в Казахстане позорны.