Владимир, , 14:54 — REGNUM Во Владимирской области 14 января подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом — на 26 больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 83 тыс. 678 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 75 тыс. 694 пациента, в том числе 301 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2992 человека. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.