Иркутск, , 14:50 — REGNUM Промышленный лов омуля на Байкале могут разрешить 2025−2027 годах. Об этом 14 января 2022 года сообщает пресс-служба ФГБУ «Главрыбвод».

Оймур. Байкальский омуль Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В официальном сообщении утверждается, что такое станет возможным благодаря «беспрецедентным мерам по сохранению запасов омуля».

«Численность нерестового запаса в 2020 году выросла на 60% по сравнению с 2017 годом, когда был введен запрет на вылов. А численность скатившихся с рек и выпускаемых с рыборазводных заводов личинок в 2021 году увеличилась в четыре раза по сравнению с тем же годом», — заявили в ФГБУ «Главрыбвод», ссылаясь на гидроакустические исследования, которые провели Лимнологический институт СО РАН и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

Утверждается, что запасы омуля в Байкале находятся на низком уровне. Но вдохновляет появление в промысловом запасе урожайного поколения омуля 2018 года рождения. Если его сохранить до нереста, то можно надеяться на возобновление промышленного лова через несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года о том, что на Байкале надо навсегда запретить промышленный лов омуля, заявил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. Учёный напомнил что нынешний временный запрет, который действует с 1 октября 2027 года, не первый. И каждый раз, когда запрет снимали, снова начиналось сокращение численности омуля, спад.

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