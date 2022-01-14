14 января 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 15:06 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что российская компания «Парсек», попавшая под американские санкции, является «ключевым источником» товаров и технологий для северокорейской ракетной программы, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 января в социальной сети Facebook.

Северокорейская ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так и запишем: Блинкен против рыночной экономики и свободы предпринимательства», — указывает Андрей К.

Многие пользователи не нашли в данном вопросе ничего криминального, ведь Российская Федерация, как полноценный участник рыночных отношений, имеет право продавать те или иные товары и технологии за рубеж, вне зависимости от предпочтений со стороны Соединённых Штатов.

«Ну и что? Идут, и хорошо! Значит, торговля налажена. Твое-то какое дело, Блинкен, до российских товаров? Или ты обижен, что расчёты осуществляются вне долларовой системы? Ну что, привыкай. С вами только предоплата 100% и в золоте, а ваши бумажки оставьте себе. Россия будет торговать с теми, с кем захочет. Вы же сами против нас свои санкции ввели, значит, у нас развязаны руки», — отмечает Sergey O.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия даже США помогает с ракетами, поэтому Блинкену должно быть стыдно за то, что он жалуется на торговлю между Россией и Северной Кореей.

«А на космическую программу США двигатели тоже идут из России, и что?» — интересуется Вячеслав С.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Часть людей уличила США в лицемерии, ведь Вашингтон ни у кого разрешения не спрашивает, когда ведёт торговлю, с кем бы то ни было.

«А вам какое дело, кто им продаёт и с кем они их делают. А вы разве по миру ракеты не продали и не помогаете своим шестёркам, продавая, обучая и строя совместно? Лицемеры, блин», — пишет Tokot K.

«Ну и что? Его какое дело, куда идут российские комплектующие для ракетной техники? Или у них всё время надо разрешение спрашивать? Совсем уже оборзели, лучше бы не совали нос туда, куда не надо», — считает Николай Д.

Ряд пользователей указывает на то, что американская сторона ведёт себя слишком нагло, чтобы ожидать, что Россия ничем ей не ответит. Поэтому, пишут граждане, пускай Блинкен не удивляется тому, что Россия торгует в своих собственных интересах и не учитывает при этом западных.

«Это только семечки! Вот когда вы Россию разозлите окончательно, экспорт будет в широком ассортименте и разновекторный. Мало вам не покажется», — написал Evsei B.

Глава КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

«А США поставляет в Украину оружие, инструкторов и мешки «зелени», а Россия должна стоять в сторонке и обтекать? Не дождётесь! Будем торговать с теми, кто нас уважает. КНДР против Российской Федерации санкции не вводила, а значит, товары пойдут в её сторону, а не на Запад. Хотя вам предлагали жить дружно и торговать. Вы сами всё испортили», — обращается Геннадий Л.

Напомним, 13 января на сайте американского Госдепа появилась информация о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию «Парсек», попавшую под американские санкции, «ключевым источником» товаров и технологий для северокорейской ракетной программы.