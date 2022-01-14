Архангельск, 14 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Архангельске после падения с шестого этажа погибла 35-летняя женщина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД.

Николай Чеканов

Труп женщины был обнаружен сегодня утром, 14 января, около дома №11 на ул. Воскресенской. Личность погибшей уже установлена, она. По предварительной информации, она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске из окна восьмого этажа выпала 16-летняя девушка.