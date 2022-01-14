Казань, , 14:51 — REGNUM В Татарии в учебных заведениях для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции продолжают действовать утренние фильтры. С начала третьей четверти до занятий в школах не допущены около 650 детей, подчеркнула заместитель главного санитарного врача по РТ Любовь Авдонина.

На входе в школу обязательна термометрия и обработка рук Наталия Курникова

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«На этой неделе к посещению занятий не допустили 646 детей. Всего с начала сентября общее число заболевших среди учащихся составило 31 тыс. 29 человек», — 14 января привела данные представитель республиканского управления Роспотребнадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с начала эпидсезона выявили 544 случая заражения гриппом.

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