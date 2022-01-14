Таллин, , 14:46 — REGNUM В Таллине проходит международный фестиваль «Зимние дни национального кино», главным героем которого оказался региональный кинематограф России. Об этом сообщил эстонский портал tribuna.ee.

Сбор зрителей на премьеру фильма Олег Кугаев © ИА REGNUM

То, что на фестивале представлены работы кинематографистов Якутии, Чукотки и Бурятии, связано с тем, что в России 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов этой страны и поэтому в бывших республиках СССР проводятся подобные фестивали.

«Успех фильмов из этих локаций позволил профессионалам от кино — продюсерам, составителям фестивальных программ, кинокритикам — пристально отслеживать судьбу провинциальных картин», — прокомментировала выбор оргкомитета эстонский кинопрокатчик Татьяна Мюльбайер.

Всего в программе фестиваля шесть фильмов: «Китобой», «Отец Байкал», «Проклятая земля. Рок», «Пугало», «Вертолет» и «Шарнохой — желтый пес».

Завершится фестиваль в воскресенье, 16 января.