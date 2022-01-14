Таллин, 14 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Таллине проходит международный фестиваль «Зимние дни национального кино», главным героем которого оказался региональный кинематограф России. Об этом сообщил эстонский портал tribuna.ee.

Олег Кугаев ИА REGNUM Сбор зрителей на премьеру фильма

То, что на фестивале представлены работы кинематографистов Якутии, Чукотки и Бурятии, связано с тем, что в России 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов этой страны и поэтому в бывших республиках СССР проводятся подобные фестивали.

«Успех фильмов из этих локаций позволил профессионалам от кино — продюсерам, составителям фестивальных программ, кинокритикам — пристально отслеживать судьбу провинциальных картин», — прокомментировала выбор оргкомитета эстонский кинопрокатчик Татьяна Мюльбайер.

Всего в программе фестиваля шесть фильмов: «Китобой», «Отец Байкал», «Проклятая земля. Рок», «Пугало», «Вертолет» и «Шарнохой — желтый пес».

Завершится фестиваль в воскресенье, 16 января.