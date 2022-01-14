Москва, 14 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Рекордный рост товарооборота между Россией и Китаем в 2021 связан с успешным восстановительным ростом экономик России и Китая, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Также рост товарооборота между двух стран связан со значительным ростом мировых цен на основные сырьевые товары российского экспорта. Так, экспорт из России в Китай увеличился на 37,5%, а импорт — на 33,8%.

В целом, для внешней торговли как Китая, так и России, год был весьма успешным. Общий объем китайского экспорта в 2021 году увеличился на 29,9% по сравнению с предыдущим годом, до $3,36 трлн, превысив рекорд в $2,6 трлн, полученный в 2020 году.

Импорт в 2021 году увеличился на 30,1% и составил $2,7 трлн. В России, по данным ФТС, за 10М21 экспорт увеличился на 42,7% к 10М20, а импорт — на 27,8%.

Рост товарооборота России с Китаем является устойчивой тенденцией, связанной как с экономическими связями, так и с геополитическими факторами. Ожидается, что он продолжится и в 2022 году.

Хотя темпы товарооборота, скорее всего, будут ниже вследствие эффекта высокой базы прошлого 2021 года и ожидаемого замедления роста мировой экономики, в том числе экономик Китая и России», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в 2021 году увеличился на 36%, достигнув рекордных $146,9 млрд.

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