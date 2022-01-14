Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM В Ленинградской области готовятся создать масштабный музейный комплекс, который объединит в единое целое музеи, посвященные Великой Отечественной войне, и увековечит память о Ленинградской битве. Об этом 14 января сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

В комплекс войдут музеи «Прорыв блокады Ленинграда», «Кобона: Дорога жизни», «Невский пятачок», новое музейное пространство в деревне Коккорево, а также мемориалы и памятные знаки Зелёного пояса Славы.

«Очень важно, чтобы те музеи, мемориалы, которые мы создаём, были наполнены архивными документами, но были также интересны современной молодёжи. В Ленобласти есть уже очень хороший опыт создания таких современных музеев. Нами сейчас принято решение об открытие ещё ряда. Ближайшее открытие — это будет музей, посвящённый лицам Дороги жизни. Также мы приняли решение о создании музея Ладожской флотилии в Новой Ладоге», — пояснил Дрозденко.

Читайте также: В Новой Ладоге в Ленобласти появится музей Штаба Ладожской флотилии

Кроме того, в ближайшее время начнется строительство нового здания музея «Невский пятачок» и павильона входной зоны Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».

Александр Дрозденко также рассказал о мероприятиях, которые пройдут в памятные дни 18 и 27 января. Так, 18 января традиционное торжественно-траурное мероприятие, посвящённое 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, состоится на территории музея «Прорыв блокада Ленинграда» при участии ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. 27 января Симфонический оркестр Ленинградской области исполнит легендарную «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича на площадке патриотического объединения «Ленрезерв».

Читайте также: В Петербурге подготовили более ста мероприятий к блокадным годовщинам

Ленинградская битва была самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны, она продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года на огромной территории Северо-Запада СССР.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поздравил сотрудников прокуратуры с 300-летием её создания