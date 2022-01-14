Оренбург, 14 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 14 января, избрана мера пресечения в отношении участника преступной группы, которая занималась поставкой контрафактного продовольствия в образовательные учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Sledcom.ru Суд

Ленинский районный судом Оренбурга рассмотрел ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигуранта уголовного дела под стражу и удовлетворил его. Мужчина, обвиняемый в крупном мошенничестве, совершенном в составе группы, будет находится в СИЗО до 20 февраля 2022 года.

В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано. Постановление суда не вступило в законную силу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Напомним, ранее полиция проинформировала о том, что в школах и детских садах региона изъята фальсифицированная молочная продукция. По результатам экспертизы в продовольственных образцах обнаружены бактерии группы кишечной палочки.