Чита, , 14:43 — REGNUM Агинская библиотека (Забайкалье) планирует записать 10 «говорящих» книг в 2022 году. Об этом сообщила руководитель Агинской краевой библиотеки имени Ц. Жамцарано Дарима Дарижапова:

Цветы склонились к книгам Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Мы продолжаем работу над проектом «Родные голоса», который проводим совместно с Агинским библиотечным сообществом. На официальном сайте библиотеки есть раздел «Родные голоса», где размещаются уже готовые аудиокниги. В конце года выпущена первая аудиокнига — «Нойрhоо hэриhэн тала» (Степь проснулась) Жамсо Тумунова, недавно завершилась работа по записи романа на русском языке. Сегодня идет подготовка записи произведения Даширабдана Батожабая «Степные орлы».

Руководитель учреждения добавила, что в 2021 году библиотека заключила договор о сотрудничестве с Первой интернациональной онлайн-библиотекой для инвалидов по зрению «Логос», где разместили пять произведений бурятских авторов на двух языках.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях специалисты Агинской краевой библиотеки завершили работу по созданию аудиокниги Жамсо Тумунова «Степь проснулась»: роман записан на русском и бурятском языках.

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