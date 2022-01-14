Омск, , 14:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались 11 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 14 января в федеральном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области умер 3321 ковид-пациент.

За прошедшие сутки в регионе выявлен 221 носитель коронавируса, за всё время — 133 596. Выздоровел 125 731 омич, в том числе 388 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Омской области было подтверждено 215 случаев заражения, выздоровели 499 человек, скончались десять ковид-пациентов.

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