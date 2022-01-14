Сеул, 14 января 2022, 14:41 — REGNUM В 2021 году хакеры из КНДР украли криптовалюту на сумму $395 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчет аналитической компании Chainalysis.

Криптовалюта
Криптовалюта
Topwar.ru

Согласно опубликованным данным, за большинством краж стоит северокорейская хакерская группировка Lazarus.

Известно, что 20% украденной криптовалюты приходится на биткоин, 58% — на эфирум, а оставшиеся 22% — на альткоин и токен ERC-20.

Предполагается, что за хакерской атакой на японскую криптовалютную биржу Liquid также стоит КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН (СБ ООН) обвинили КНДР в похищении посредством кибератак примерно $316 млн в криптовалюте.

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