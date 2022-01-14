Кемерово, 14 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области перед судом предстанет теперь уже бывшая начальник почтового отделения. Она обвиняется в присвоении бюджетных денег, сообщает региональное отделение СКР.

Почта России Почта

Выяснилось, что обвиняемая, узнав, что 85-летний местный житель ещё не получил социальную выплату, решила присвоить деньги. Она расписалась за пожилого человека и забрала около 3,7 тыс. рублей. Об этом стало известно полицейским.

Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала, ущерб возместила. Уголовное дело направлено в суд.