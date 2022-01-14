Чита, , 14:38 — REGNUM К федеральному проекту «Пушкинская карта» присоединились еще два учреждения культуры Забайкалья. Как сообщает министерство культуры региона, ими стали краеведческий музей Петровска-Забайкальского и социально-культурный центр города Борзи.

По словам министра культуры Забайкальского края Ирины Левкович, сейчас ведется большая работа над тем, чтобы как можно больше отраслевых учреждений попали в «Пушкинскую карту». Это хорошая возможность для молодежи быть вовлеченными в культурную жизнь региона, а для учреждений — заработать дополнительные внебюджетные средства. На сегодняшний день в Забайкалье по «Пушкинским картам» можно посетить мероприятия 20 учреждений культуры.

Ранее к проекту присоединились государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры», Забайкальский краевой театр кукол, Забайкальский драматический театр, Забайкальская краевая филармония, Забайкальский краевой краеведческий музей, Нерчинский краеведческий музей, Дом офицеров Забайкальского края, театр песни и танца «Амар сайн», музейно-выставочный центр Забайкальского края, Агинский национальный музей имени Г. Цыбикова, театр песни и танца «Забайкалье», центр культуры и досуга Агинского района, межпоселенческое социально-культурное объединение Хилокского района, Приаргунский музей, межпоселенческий центр досуга Могойтуйского района, государственное учреждение — ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки», Газимуро-Заводский краеведческий музей имени Ф.Н.Резанова, Балейский межпоселенческий культурно-досуговый центр.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Забайкальского края Александр Осипов 10 января на оперативном совещании поставил задачу перед профильным министерством организовать системную работу по выдаче «Пушкинских карт».

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