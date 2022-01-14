Лос-Анджелес, США, 14 января, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Американский рэп-музыкант Канье Уэст (Йе) стал фигурантом дела о нападении на поклонника. Информацией об инциденте поделился проект Squirt Reynolds на своей странице в Twitter 14 января.

David Shankbone Канье Уэст

https://twitter.com/squirtreynoids/status/1481745676979642368

Известно, что во время пребывания популярного рэпера возле одного из ночных клубов Лос-Анджелеса (США) в четверг, 13 января, между ним и его поклонником, попросившим автограф, случился конфликт. Вскоре Уэст повалил мужчину на землю и начал наносить удары по его голове и шее. Полиция уже начала расследование произошедшего.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Канье Уэст собирается посетить Россию. Позднее официальный представитель артиста опроверг эти данные.