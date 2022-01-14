Ярославль, 14 января 2022, 14:36 — REGNUM Федеральное бюро «Яблока» исключило из членов партии бывшего председателя Ярославского регионального отделения Олега Виноградова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии.
9 членов федерального бюро «Яблока» проголосовали за исключение Виноградова из партии, 4 воздержались, 1 проголосовал против.
При этом бюро приняло заявление, в котором осудило отмену выборов по партийным спискам, развернувшуюся в последние годы во многих городах и регионах России. Тем самым московское руководство партии косвенно ответило на обвинение Виноградова в том, что его исключают «за критику «Единой России».
Читайте ранее в этом сюжете: Экс-лидер ярославского «Яблока» прокомментировал своё отстранение