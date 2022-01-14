Ярославль, 14 января, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Федеральное бюро «Яблока» исключило из членов партии бывшего председателя Ярославского регионального отделения Олега Виноградова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии.

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«Поводом для исключения стала фальсификация им документов первичных организаций отделения, а также самозванство — еще 28 июня прошлого года Бюро прекратило полномочия Виноградова, однако он продолжил подписывать официальные документы и выступать в прессе как председатель Ярославского «Яблока», — сообщили в партии.

9 членов федерального бюро «Яблока» проголосовали за исключение Виноградова из партии, 4 воздержались, 1 проголосовал против.

При этом бюро приняло заявление, в котором осудило отмену выборов по партийным спискам, развернувшуюся в последние годы во многих городах и регионах России. Тем самым московское руководство партии косвенно ответило на обвинение Виноградова в том, что его исключают «за критику «Единой России».