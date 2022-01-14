Москва, , 14:44 — REGNUM Грузия могла бы подключиться к переговорному процессу по Закавказью в формате «3+3», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января на пресс-конференции.

Закавказье Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что Россия сразу поддержала такой формат (Закавказье, Россия, Турция, Иран), когда он был предложен, и выступала за вовлечение в него Грузии. Чем больше возможностей для общения, тем лучше решение остающихся проблем. Для Тбилиси подключение к формату не будет «ни к чему обязывать» с точки зрения политических позиций, пояснил Лавров.

«Процессы, начатые в формате «три плюс три», они гораздо более значимы, на мой взгляд, потому что обсуждаются в этом формате перспективы развития всего этого региона», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Грузия не поддерживают дипломатических отношений с 2008 года.

Читайте также: Депутат Армении заявил об опасности формата «3+3»