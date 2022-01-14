Махачкала, , 14:35 — REGNUM В Дагестане в течение 2021 годы было выявлено около 2,5 млн нарушений в сфере дорожного движения. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Во многом рост показателя числа нарушений автомобилистами на дорогах произошел из-за установления камер видеонаблюдения, отметили в ведомстве. При этом сделано уточнение, что число ДТП в прошлом году в Дагестане снизилось на 4%.

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«За 2021 год выявлено почти 2,5 млн нарушений, что на 50% больше прошлого года. И в новом году эти цифры будут увеличиваться за счет установки дополнительных систем фотовидеофиксаций», — говорится в сообщении.

Всего в 2021 году в Дагестане было совершено 1384 ДТП. Жертвами автоаварий стали 307 человек, получили травмы 1918.