Вашингтон, 14 января 2022, 14:34 — REGNUM Американский рэпер Gunna (Серхио Джаванни Китченс) опубликовал трек, записанный при участии канадского артиста Drake (Обри Дрейк Грэм). Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 14 января.
Композиция получила название P Power, а ее авторы освещают тему интимных взаимоотношений с женским полом. Известно, что изначально песня должна была войти в недавний альбом Gunna, однако по неизвестным причинам ее публикация была отложена.
Напомним, что 7 января состоялась премьера нового студийного альбома Gunna под названием DS4EVER. Пластинка стала третьим полноформатным проектом в дискографии музыканта.
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