Вашингтон, 14 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Американский рэпер Gunna (Серхио Джаванни Китченс) опубликовал трек, записанный при участии канадского артиста Drake (Обри Дрейк Грэм). Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 14 января.

The Come Up Show Дрейк

Композиция получила название P Power, а ее авторы освещают тему интимных взаимоотношений с женским полом. Известно, что изначально песня должна была войти в недавний альбом Gunna, однако по неизвестным причинам ее публикация была отложена.

Напомним, что 7 января состоялась премьера нового студийного альбома Gunna под названием DS4EVER. Пластинка стала третьим полноформатным проектом в дискографии музыканта.