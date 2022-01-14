Пенза, , 14:38 — REGNUM В Пензенской области для безопасного купания в Крещение подготовят более 20 купелей. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС России.

Купель Mos.ru

Православные отмечают Крещение 19 января. Ночью многие пензенцы намерены окунуться в ледяные проруби. Во время Крещенских купаний на водных объектах Пензенской области подготовят 22 купели. В Пензе официальных мест купания пока не определили.

Жителям рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Хакасии в дни Крещения у купелей будут дежурить спасатели, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и другие. Будут открыты места обогрева (автобусы, палатки) и оборудовано уличное освещение.

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