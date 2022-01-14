Мурманск, 14 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поддержал идею создания в Мурманске единого студенческого кампуса. Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале.

Nikolay Belyaev Мурманск

«Министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков поддержал участие наших университетов в конкурсе для вхождения в Программу «Приоритет-2030», а также предложение о создании единого кампуса в Мурманске, с которым я обращался к президенту на Госсовете. Чтобы получить эти инструменты для качественного изменения образования, вузам надо действовать вместе. В ближайшее время обсудим это с ректорами МГТУ и МАГУ», — написал губернатор региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года расходы на образование в Мурманской области выросли на 50%.