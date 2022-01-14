Париж, , 14:32 — REGNUM Службы экстренной помощи спасли около тридцати мигрантов, пытавшихся добраться до Великобритании, передает BFM TV.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Один из них был найден мертвым. Мигрант погиб при попытке пересечь Ла-Манш. Это первая смерть мигранта в Ла-Манше в 2022 году.

За 2021 год зарегистрировано 30 погибших и четырех пропавших без вести. Всего за год Ла-Манш пересекли более 28 000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, количество микропредприятий во Франции, созданных автопредпринимателями, увеличилось на 17%, а компаний — на 24,3%, в то время как количество индивидуальных предпринимателей увеличилось всего на 1,7%.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции выросло число созданных за год микропредприятий