Париж, 14 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Службы экстренной помощи спасли около тридцати мигрантов, пытавшихся добраться до Великобритании, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Один из них был найден мертвым. Мигрант погиб при попытке пересечь Ла-Манш. Это первая смерть мигранта в Ла-Манше в 2022 году.

За 2021 год зарегистрировано 30 погибших и четырех пропавших без вести. Всего за год Ла-Манш пересекли более 28 000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, количество микропредприятий во Франции, созданных автопредпринимателями, увеличилось на 17%, а компаний — на 24,3%, в то время как количество индивидуальных предпринимателей увеличилось всего на 1,7%.