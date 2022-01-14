Москва, , 14:32 — REGNUM Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) опубликовал новую песню «Почему?», затрагивающую тему его эмиграции. Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 14 января.

Алишер Моргенштерн Скриншот с YouTube

В автобиографической композиции, выполненной в гиперпоп-звучании, артист поделился секретом своего успеха и отношением к России, которую он был вынужден экстренно покинуть в ноябре 2021 года. Также музыкант раскрыл тему взаимоотношений с программистом Павлом Дуровым, встречу с которым, по всей видимости, ему удалось провести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2021 года стало известно о том, что Моргенштерн тайно покинул Россию из-за обвинений в продаже наркотиков. 10 декабря 2021 года музыкант выпустил видеоклип под названием «Домой», снятый на территории ОАЭ.

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