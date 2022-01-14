Скопинский район, Рязанская область, , 14:47 — REGNUM Наркотики в сале обнаружили сотрудники исправительной колонии № 5 в Скопинском районе Рязанской области при досмотре продуктовой передачи для одного из осуждённых, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе регионального УФСИН.

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Запрещённое вещество было спрятано внутри куска сала, запаянного в вакуумную упаковку с товарной этикеткой. Оперативники извлекли из продуктовой передачи 13 свёртков с содержимым зелёного цвета. По оценке экспертов, в колонию пытались передать 40 граммов растительного наркотика.

Проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту попытки сбыта наркотиков осуждённым.