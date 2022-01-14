Чита, 14 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В рамках перспективного плана развития Забайкальского края до 2027 года, одобренного на совещании при президенте России, предусмотрено исполнение поручения по строительству 37 пожарных частей на территории края, в том числе — пожарной части в Смоленке. Строительство будет реализовано в ближайшие 3−4 года. Об этом сообщил вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Кошелев. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

ИА REGNUM Пожар

«За 2021 год в Смоленке произошло 25 пожаров техногенного характера. Эта территория прикреплена к пожарной части в микрорайоне Северном по улице Красной звезды. По нормативу время доезда пожарной бригады должно составлять 20 минут, а фактически от Северного до Смоленки оно составляет 14−15 минут.

Во всех 25 случаях пожарные сработали оперативно и не допустили распространения огня на соседние здания. На сегодняшний день пожарная часть в Северном справляется со своей работой, но мы обращаемся к жителям Смоленки — не надо самостоятельно тушить пожар, обращайтесь в пожарную службу», — пояснил чиновник.

Вице-премьер добавил, что причиной больших имущественных потерь при пожарах является позднее обращение граждан.

«Как только появляется огонь, дым или пламя, нужно незамедлительно сообщать в пожарную часть. Чем раньше граждане обратятся, тем эффективнее сработают пожарные и потушат пожар», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью телеканалу «Россия-24» (ГТРК «Чита») 31 декабря рассказал об итогах уходящего года и планах на 2022-й. Он отметил, что в дальнейшем продолжит делать всё для того, чтобы регион становился лучше.

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