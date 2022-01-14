Сидней, Австралия, 14 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительницей Испании Пауле Бадосе в полуфинале турнира в Сиднее (Австралия). Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 2:6, 2:6.

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Касаткина два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, ни одной ошибки на подаче и 5 брейков из 10.

В финале турнира Бадоса сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.