Рим, 14 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. На фоне продолжающихся экономических проблем в Афганистане Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщает, что более половины населения страны испытывает трудности с пропитанием этой зимой.

Theeconomiccollapseblog.org Борьба с голодом

В беседе с представителями СМИ высокопоставленный сотрудник организации заявила, что население страны столкнется с «цунами голода» из-за нарастающих экономических проблем и холодного времени года.

В интервью Associated Press Мэри Эллен Макгерти, глава ВПП в Афганистане, призвала международное сообщество поставить гуманитарные потребности выше политических вопросов и предотвратить катастрофу, обеспечив доставку Афганистану помощи на миллиарды долларов.

По данным Организации Объединенных Наций, 22,8 миллиона человек в Афганистане серьезно недоедают, из них 8,7 миллиона находятся на грани голодной смерти.

«Нам не хватает денег на 2022 год, — заявила глава Всемирной продовольственной программы в Афганистане. — Весь гуманитарный сектор в Афганистане нуждается в 4,4 миллиарда долларов в течение следующих 12 месяцев. Всемирной продовольственной программе необходимо как минимум 2,6 миллиарда долларов на 2022 год».

Макгерти добавила, что недавно она встречалась с фермерами во время поездки в провинцию Бадахшан, и они сказали ей, что не переживали такой трагедии при предыдущих 19 правительствах Афганистана.

Экономические проблемы Афганистана обостряются, цены на сырье резко возросли, и многие семьи, особенно в отдаленных районах, борются с крайней нищетой.