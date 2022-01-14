Москва, , 14:23 — REGNUM До завершения приема заявок на грантовый конкурс 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий Президентского фонда культурных инициатив остается меньше недели. Фонд завершит заявочную кампанию на первый конкурс 2022 года 20 января в 23.30 по московскому времени. В течение ближайшей недели свои творческие проекты через информационную систему сайта фондкультурныхинициатив. рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

Фонд Культурных инициатив ПФКИ

За семь дней до завершения заявок свои творческие идеи на конкурс подали представили 83 субъектов России. На сегодняшний день наибольшее количество полностью оформленных проектов подано от жителей Белгородской области, Краснодарского края, Москвы, Республик Татарстан и Башкортостан, Ростовской, Оренбургской, Кемеровской, Волгоградской и Нижегородской областей.

Заявки на конкурс должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Для помощи заявителям на официальном сайте Фонда размещены все необходимые документы для участия в конкурсе — положение, методические рекомендации, в том числе в части бюджетного планирования, подкасты, в которых описан каждый из критериев экспертной оценки, и чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе. Перед тем, как отправить заявку, всем участникам рекомендуется изучить материалы в разделе «Обучение».

Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, открывшего прием заявок 1 ноября, составляет 4 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Всего в 2022 году пройдет два грантовых конкурса.

Напомним, что почти полторы тысячи проектов сферы культуры, искусства и креативных сфер из 79 регионов России уже получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам конкурса 2021 года. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы. Так, ряд проектов уже завершились: Всероссийский фестиваль «Книжный маяк Петербурга», в Новосибирске — Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра», V Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» прошел в Анадыре (Чукотский АО) и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фонд культурных инициатив создан в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».